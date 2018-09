PARRAINAGE DE MACKY SALL : Babacar GAYE ratisse la Langue de Barbarie (video)

Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) proche du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a lancé, samedi, sa campagne de parrainage pour le parrainage du candidat Macky SALL dans la Langue de Barbarie.



Pour un objectif de 15.000 signatures dans cette zone, le leader se félicite d’avoir obtenu plus de 2.000 parrains, en une journée.



« L’objectif visé sera atteint », a-t-il dit. « Ma base affective a répondu favorablement à mon appel », s’est réjoui M. GAYE qui rappelle que le président Macky SALL a injecté plus de 15 milliards de francs CFA. Il souligne que, compte tenu de l’assistance du chef de l’État apportée aux populations de pêcheurs, « la Langue de Barbarie est redevable au président ».



Alioune DIENG, le représentant des jeunes a réitéré son soutien au à l’endroit de M. GAYE dont il loue le dynamisme et la politesse.



« Certains leaders politiques la Langue ne jouent pas pleinement leur rôle envers les populations. Babacar GAYE est le seul à être présent et à s’impliquer sur les problématiques qui interpellent Guet-Ndar, Goxu Mbacc et Santhiaba. C’est pour cela que nous nous sommes mobilisés aujourd’hui pour l’accompagner dans sa campagne de parrainage », a-t-il martelé.



