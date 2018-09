PARRAINAGE : l’ADEV à l’assaut. Faly SECK promet "une victoire écrasante" au président Macky SALL

Aussitôt revenu de son pèlerinage à la Mecque, le président de l'Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV) déroule son plan d’action visant à offrir le maximum de parrains au président Macky SALL dans le WALO. Dans cette optique, il a lancé une mission de se sensibilisation et d’information sur les fiches de parrainage dirigée par Ousmane Ben FALL, le chargé de la communication du mouvement. Cette tournée fera escale dans les zones les plus reculées de la vallée.



Après sa promesse tenue d’offrir la victoire au candidat de Benno Bokk Yaakar (BBY) aux législatives, le responsable de l’Alliance pour la République (APR), fils de Diawar, s’engage à hisser la barre plus haute pour le parrainage.



« C’est la présidentielle de 2019 que nous avons en ligne de mire et la démarche politique engagée n’est que la suite des activités politiques et sociales réalisées. Le résultat sera plus que satisfaisant et la victoire sera clairement écrasante », a déclaré jeudi Faly SECK, joint par nos soins.



Il faut rappeler qu’avec les stratégies de massification de l’Alliance pour la République (APR) mises en œuvre, l’ADEV avait permis à la coalition présidentielle de remporter les Communes de Ross-Béthio, Rosso Sénégal, Diama et Ronkh, le lieu de vote du directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du Ministère de la Gouvernance Territoriale du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Ronkh s’était d’ailleurs classée première dans le département de Dagana.



La victoire de BBY a été également assurée dans les villages de Wassoul, Diawar, Kheune. Toutes ces localités étaient auparavant défavorables au président SALL.



« C’est le fruit du pacte de confiance que nous avons signé avec les populations. Ces dernières se sont rendues compte des immenses efforts fournis par le président Macky SALL pour l’amélioration de leurs conditions de vie. C’est aussi la résultante des importants investissements qu’il a consentis dans le secteur agricole au bénéfice du Walo », a renseigné M. SECK.



