PARRAINAGE : l’APR de DIAMA galvanise ses troupes (vidéo)

Les responsables de l’Alliance pour la République (APR) du département de DAGANA se sont mobilisés, samedi, à DIAMA autour d’un meeting organisé par la convergence des jeunesses républicaines (Cojer). Dans une dynamique unitaire, l’APR s’engage à dépasser les objectifs assignés pour le parrainage de Macky SALL et dit travailler pour la victoire de son candidat en 2019.



« Nous réaffirmons notre confiance à l’endroit du Président Macky SALL. Nous sommes lui et la population nous suit dans cette option », a déclaré Oumar Mboulel SOW, le maire de DIAMA, satisfait de la mobilisation.



L’édile et leader local de mouvance présidentielle a salué la participation de Ndèye WELLE, d’Abdou LY, d’Ousmane Mody BA, de Korka DIAW et de son collègue Dembel DEMBAROU à cette initiative de la jeunesse aperiste.



« Toutes les ethnies sont là et tous notables de DIAMA ont répondu présents pour réitérer ensemble leur soutien de toujours au président la République », a-t-il déclaré.



Pape Makhtar DIOP, le coordonnateur de la COJER, l’entité initiatrice de cette mobilisation s’est félicité de l’élan fraternel dont les responsables des zones environnantes ont fait montre à travers leur implication. Rassuré par l’affluence, il a soutenu que la victoire est déjà acquise.



« Cette activité est une déclinaison du plan d’action que la jeunesse a élaboré en vue d’assurer un parrainage parfait pour le Chef de l’État dans le DAGANA.



« C’est la suite de l’assemblée générale que nous avions organisée à Ross-Béthio en collaboration avec la COJER nationale », a-t-il expliqué. Poursuivant, il ajoute que « ce meeting nous a permis d’informer les populations sur les enjeux du parrainage et la pertinence du choix de Macky SALL ».





