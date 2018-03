PDS : le comité directeur n’a pas statué sur le cas de BARAYA

Alors que les détracteurs d’Ahmet FALL Baraya s’attendaient à une sanction sévère contre sa décision d’accueillir les présidents Macky SALL et MACRON en visite à Saint-Louis, le comité directeur du départemental du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) qui s’était réuni, jeudi, n’a livré aucun verdict dans ce sens.



Le communiqué produit à l’issue de la rencontre des membres tenue à la permanence nationale Oumar Lamine BADJI, sous la présidence d’Oumar SARR, Secrétaire Général National Adjoint et Coordonnateur Général, ne fait mention d’aucune réprobation sur l’attitude que le responsable politique a assumée.



L’instance à tout simplement « adressé ses félicitations et a encouragé tous ceux qui, à l’appel du parti, ont manifesté leur colère en arborant des brassards rouges tant à Dakar qu’à Saint-Louis lors de la visite officielle de Emmanuel Macron au Sénégal pour dénoncer la fraude électorale que Macky Sall est en train d’organiser ».



Un silence qui aiguise davantage l’impatience des hommes de Mayoro FAYE qui lorgnent le fauteuil de l’opérateur économique. La fissure outre entre les deux camps depuis les dernières électorales va donc s’élargir de plus en plus.



NDARINFO.COM