PORT OBLIGATION DU MASQUE : la plateforme Rawal ak Jamm sensibilise à RAO (vidéo)

Engagée dans la lutte contre le Covid-19, la plateforme Rawal al jamm mène depuis plusieurs jours, des activités de sensibilisation sur les mesures de prévention de la pandémie à travers les 28 villages que polarise avec le poste de santé de RAO. Avec l’arrêté ministériel rendant obligatoire le port du masque dans les lieux public, la plateforme s’est lancée dans une vaste opération de distribution de ce dispositif de protection auprès des commerçants de ce lieu de vente et des populations. Une dynamique fortement saluée par le chef de quartier et le président du comité de santé. Ce dernier magnifie l’apport considérable de l’organisation dans la prise de conscience par les communautés des méfaits de la maladie. « D’importants messages ont été délivrés sur le respect de la distanciation sociale et l’arrêt des rassemblements. Cela peut susciter un changement de comportement », a-t-il dit. La plateforme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle prévoit de fournir 500 autres masques distribués aux populations de la localité.