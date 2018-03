PROTECTION DU LAC DE GUIERS : Ngnith s’engage (vidéo)

Le Président de l’Entente pour la Gestion des Écosystèmes et le Développement (Eged), a fait part, jeudi, de l’engagement des populations de Ngnith à relever les défis qui interpellent la protection du Lac de Guiers, en collaboration avec l’Office chargé de sa gestion (Olag).



« Nous avons organisé des journées de nettoiement, hier, sur tout le long du Lac grâce au soutien de l’Olag et du Prefelag. Nous avons constaté avec joie que cette synergie citoyenne a mobilisé toutes les ressources humaines de la localité », a-t-il renseigné, en marge de journées dédiées à la protection du Lac.



« La rencontre d’aujourd’hui nous permettra de sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger ce bien commun », a dit M. DIAW.



Il faut dire que la protection du Lac de Guiers devient de plus en plus un enjeu, compte tenu des nombreuses pressions qui sévissent à ses alentours. En plus des activités agricoles, des agissements des ménages l’agressent constamment.



En a croire Adama GAYE, chargé du suivi environnemental et de la gestion de la qualité du Lac de Guiers, des mécanismes de conservation ont été mis en place par l’Olag, depuis sa naissance, pour maitriser ces enjeux.



« Le premier levier porte sur l’optimisation des ressources en eau pour lequel d’importants résultats ont été enregistrés. L’autre axe, c’est la gestion de la qualité de l’eau », a expliqué M. GAYE.



> Suivez les interventions de M. DIAW et M. GAYE