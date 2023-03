Paix et Libertés menacées : 60 partis et organisations s'érigent en bouclier

Le Sénégal traverse l’un des moments les plus sombres de son histoire politique. Cet état de fait se manifeste par les libertés individuelles et collectives confisquées, la gabegie érigée en mode de gestion, la parole publique malmenée, des arrestations tous azimuts et le bradage pour une clientèle politique de nos ressources foncières et autres ressources naturelles (minérales, énergétiques, halieutiques, forestières, en eau...).



Les fondamentaux de la démocratie sont menacés par un processus électoral biaisé avec de réelles menaces qui pèsent sur la Constitution. En outre, la volonté de trahir sa parole donnée en briguant une 3ème candidature moralement inacceptable et constitutionnellement illégale est de plus en plus affichée et assumée par le Président Macky SALL et ses souteneurs. Il s’y ajoute une violence inouïe exercée sur des manifestants désarmés par un pouvoir en mal de repères.



Ainsi soixante-quatre (64) organisations politiques, syndicales, citoyennes, de la société civileet des personnalités indépendantes se sont jointes ce mercredi 22 mars 2023 à Dakar pour mettre en place une plateforme de lutte pour la défense et la consolidation des acquis démocratiques. Cette plateforme sera officiellement lancée très prochainement.



Fait à Dakar, le 22 mars 2023.



Organisations signataires



1. ACT SENEGAL

2. AD/PENCCO

3. AFRICAJOM CENTER

4. AFRICTIVISTES

5. AG/JOTNA

6. AGIR

7. ANCA

8. AND SUXALI NAP SENEGAL

9. AND/SAXAL LIGGEEY

10. AND-JËF / PADS

11. ASUTIC

12. AWALE-JAMBAAR YI

13. CAR LENEEN

14. COALITION JAMMI REEW MI

15. CREDI

16. CUSEMS

17. CUSEMS AUTHENTIQUE

18. DOOLEL CPR / PIT

19. ETIC

20. FEPP TAWFEKH

21. FORUM SOCIAL SENEGALAIS

22. FRAPP

23. GRAND PARTI

24. GUEDIAWAYE LA BOKK

25. IMAGINE AFRICA INSTITUTE

26. ISLAM ET SOCIETES

27. LD/DEBOUT

28. LIGUE SENEGALAISE DES DROITS HUMAINS (LSDH)

29. MIMI2024

30. MSET

31. MOUVEMENT AND NAWLE

32. MOUVEMENT GËM SA BOPP

33. MOUVEMENT LES SERVITEURS

34. MOUVEMENT PARTI DE LA CONSTRUCTION

35. MOUVEMENT Y EN A MARRE

36. N3M FRANCE

37. NITTU DEUG VALEUR

38. PASTEF-LES PATRIOTES

39. PCS/JENGU TABAX

40. PEM/YAAKAAR U REEM MI

41. PENC

42. PJ2D/AND DOXAL DËGG

43. PLATEFORME AVENIR SENEGAL BI NU BËG

44. PRP

45. PUR

46. RAJA/S (RESEAU DES ANCIENS JECISTES D’AFRIQUE/SENEGAL)

47. RECCU FAL MACKY

48. RENCONTRE AFRICAINE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME

(RADDHO)

49. LA RENCONTRE DES PATRIOTES DU SENEGAL (RPS/ SÉNÉGAL)

50. RV/AND CI DËGG

51. RV/REEWUM NGOR

52. SELS ORIGINEL

53. SENEGAL DEBOUT-JOG JOTNA

54. SET

55. TAXAWU SENEGAL

56. UNION DEMOCRATIQUE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU

SENEGAL (UDEN)

57. UNION DES FORCES CITOYENNES (UFC)

58. USL



Personnalités Indépendantes

59. Cheikh SENE

60. Demba SEYDI

61. Mamadou MBODJI

62. Mamadou NDOYE

63. Senghane MBODJI

64. Seydi Ababacar NDIAYE