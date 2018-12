Pape Cheikh THIAM était au Palais : « Si BRAYA avait déclaré son soutien politique à Macky SALL, nous allions … »

Le responsable du Parti Démocratique (PDS) dans la zone GANDIOLAIS avait pris part à l’audience que le président Macky SALL avait accordée à la Nouvelle Économique du Sénégal (NFES) coordonnée par Ahmet Fall BRAYA.



Il soutient qu’aucune déclaration de son soutien politique au Macky SALL n’a été faite au profit du candidat de Benno Bokk Yakar (BBY). « Si BRAYA l’avait fait, nous allions suspendre automatiquement cette audience », a-t-il précisé.



« Il était parti en tant qu’‘opérateur économique. J’ai moi-même pris part à cette rencontre, à ce titre », a-t-il dit en dénonçant « l’amplification du débat pour des raisons purement politiques ».



« BRAYA travaille acharnement pour la réélection de notre candidat Karim Meissa WADE et dès le lendemain de cette audience, nous nous sommes mis à la restitution des travaux de collecte de parrainage », a-t-il ajouté. " Pour rien au monde , nous enlèverons notre manteau de dignité et vendront notre pacte de sang avec Abdoulaye WADE", a-t-il ajouté.



À GANDIOL, le PDS se dit satisfait du travail de ratissage qui a enregistré des résultats probants. Plusieurs responsables de l’Alliance pour la République (APR) mécontents de la gestion locale du parti et des promesses non tenues de l’actuel régime dans la zone ont rejoint l’opposition, renseigne l'ancien président de la Communauté rurale.



