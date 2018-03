Pape Diop et Bokk Gis Gis s’apprêtent à accueillir Abdoulaye Wade

La Convergence démocratique et libérale (CDL/Bokk Gis Gis) a annoncé sa participation à l’accueil de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, attendu mercredi prochain à Dakar, de retour de Paris où il séjourne depuis sa chute en mars 2012, a appris l’APS vendredi auprès du parti de l’ancien président du Sénat, Pape Diop.



‘’Le comité directeur a apprécié favorablement l’invitation faite au président Pape Diop et à notre parti par le président Abdoulaye Wade’’, rapporte un communiqué de Bokk Gis Gis, battant par ailleurs le rappel de ses militants et sympathisants de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque ‘’pour réserver au président Wade un accueil digne de son rang’’.



Pape Diop et d’anciens responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS) avaient rompu avec son ancien mentor politique Abdoulaye Wade, suite à des divergences survenues lors des investitures aux élections législatives du 1er juillet 2012.



La scission intervenait deux mois après leur départ du pouvoir suite à l’élection du président Macky Sall. Sur fond d’accusations politiques et occultes, M. Diop et Me Wade étalaient leur querelle dans l’espace public, occasionnant la naissance de la coalition Bokk Gis Gis.



‘’Nous constatons avec regret, que pour la première fois (au Sénégal), un président sortant, évincé du pouvoir à l’issue d’un scrutin transparent, décide sciemment de s’installer dans une logique de confrontation, en ayant pour cibles principales son successeur et un groupement politique dûment constitué et engagé dans une compétition électorale’’, déploraient ses fondateurs, dans leur première déclaration.



Le retour au Sénégal de l’ancien chef de l'Etat de 2000 à 2012, Abdoulaye Wade, a été plusieurs fois annoncé, puis reporté. Cette fois, il intervient peu de jours après que son fils et ancien ministre Karim Wade vient de boucler 12 mois en prison à Dakar pour se retrouver avec un renvoi en procès pour le délit présumé d'enrichissement illicite.



APS