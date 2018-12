Parrainage : Bougane Gueye Dany recalé

Le leader du Mouvement «Gueum Sa Bopp» a été investi, au Stade Amadou Barry de Guédiawaye par ses militants, a été recalé par les sept sages du Conseil Constitutionnel, ce samedi. Ce, contre toute attente, car, devant une foule nombreuse lors de son investiture, Bougane Guèye Dany a annoncé avoir collecté près de 800 000 signatures.

«Au début, j’avais dit que, pour participer à cette élection présidentielle, il nous faut obligatoirement entre 500 000 et 1 million de parrains. Et actuellement, nous avons 794 881 signatures», a déclaré le patron D-Médias. Qui précise que ces chiffres ne sont pas falsifiés. Et ils ont été confirmés par l’huissier Me Abdoulaye Ba.



«Après avoir collecté des signatures, j’ai donné instruction à mes militants d’aller chez un huissier pour certifier toutes les signatures et c’est ce qui a été fait. Les gens qui disent qu’ils ont plus de 2 millions de signatures, il faut qu’ils aillent chercher un huissier pour justifier leurs chiffres», a-t-il dit.



