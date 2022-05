Partenariat pour un gouvernement ouvert : la société civile de Saint-Louis apprécie le plan d'action – vidéo

Des membres de société civile, des représentants d’organisations communautaires de base et des acteurs politiques ont été conviés, lundi, à un atelier de partage sur la Plan d’Action National du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) présidée par l’adjointe au maire Aida Mbaye DIENG. La tenue de ce conclave initié par Article 19 avec intervient au terme de rencontres similaires organisées dans les autres régions du pays. Ce plan d’action vise à promouvoir la transparence de l'action publique en plus de susciter la collaboration et la concertation franche entre le gouvernement et les organisations de la société civile.