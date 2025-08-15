15 Août – Les chrétiens célèbrent l’Assomption de la Vierge Marie

Chaque 15 août, l’Église catholique célèbre l’Assomption, fête qui commémore l’élévation au ciel, corps et âme, de la Vierge Marie. Cet événement, inscrit dans la tradition chrétienne, exprime la conviction que la mère de Jésus-Christ a été accueillie pleinement dans la gloire de Dieu.



Pour les fidèles, Marie incarne l’exemple parfait d’une femme pure, humble et fidèle, inspirant une foi entière en Dieu et la force de résister aux jugements de valeurs.



Partout dans le monde, des hommages lui sont rendus au travers de messes solennelles, processions et pèlerinages. Les sanctuaires qui lui sont dédiés deviennent, en ce jour, des lieux de ferveur intense et de prière collective.



