Alerte Météo - Forts orages attendus sur plusieurs régions côtières, ce jeudi

Jeudi 14 Août 2025

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a averti mercredi qu’un fort système pluvio-orageux est attendu dans la matinée sur les régions de Thiès, Dakar, Mbour, Saint-Louis et Fatick.

Selon un bulletin de l’ANACIM parcouru par Ndarinfo, ces orages pourraient être accompagnés de vents forts dès les premières heures de la journée, rendant les conditions météorologiques potentiellement dangereuses.

L’agence recommande de limiter les déplacements, de rester à l’abri et de faire preuve de prudence pendant toute la durée du phénomène.

M.S
 



