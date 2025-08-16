Connectez-vous
Samedi 16 Août 2025

15 août : L’Ascai salue une régression des actes de dépravation morale à l’Hydrobase

L’Association pour le soutien et la coordination des activités islamiques (Ascai) s’est félicitée vendredi de la régression des actes de dépravation morale observés sur la plage de l’Hydrobase, lors de sa traditionnelle cérémonie religieuse organisée en marge du 15 août.

« C’est après avoir constaté des dérives à travers des photos de jeunes que nous avons créé un collectif. Nous avions obtenu des autorités qu’à partir de 16 heures, plus personne ne soit présent sur les plages. Le plus grave, c’était que des gens y passaient la nuit et s’adonnaient à des pratiques ignobles qui ne cadrent pas avec l’image de la ville. C’est ce qu’il fallait combattre d’abord », a expliqué l’imam Abdallah Cissé.

Il a toutefois invité à la vigilance, estimant que « bien qu’il y ait une régression, la lutte doit se poursuivre ».
 




