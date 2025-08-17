Connectez-vous
Collision meurtrière à Gandon : le récit glaçant des rescapés

Dimanche 17 Août 2025

Un grave accident de la route est survenu ce dimanche à hauteur de Gandon, impliquant un car « Ndiaga Ndiaye » et un bus « Tata ». Le choc a fait près de dix morts et plusieurs blessés graves, selon les premières informations recueillies.

Les victimes, pour la plupart des pèlerins, se rendaient à Touba pour participer au Magal. Mais elles n’ont jamais pu atteindre leur destination.

Des rescapés, encore sous le choc, racontent avoir frôlé la mort. Beaucoup d’entre eux ont vu leurs voisins, amis et proches périr sur le coup ou succomber à leurs blessures. « C’était l’horreur. Nous avons vu la mort de près », témoigne l’un d’eux, la voix tremblante.

Malgré la douleur et la terreur vécue, les survivants disent remettre leur sort entre les mains de Dieu. Ils prient pour le repos des disparus et le prompt rétablissement des blessés.
 




