Sanar : Serigne Samba Diagne lance la construction d’un complexe islamique

Samedi 16 Août 2025

Saint-Louis va bientôt se doter d’un nouveau complexe islamique situé à Sanar. Ce projet, porté par Serigne Samba Diagne et son équipe Diamyatou Tahzibi Wal Irchaadil Islamiyatou, prévoit la construction d’une infrastructure moderne comprenant une grande mosquée, une bibliothèque ainsi qu’un espace destiné à accueillir des milliers d’enfants afin de leur offrir une meilleure éducation islamique.

‎La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue ce vendredi 15 août 2025, sous la présidence du gouverneur de la région, Al Hassane Sall.
 



