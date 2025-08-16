Saint Louis : le secteur de la ferraille réclame un accompagnement

Entre collecte et commercialisation des métaux recyclables, les ferrailleurs de la ville de Saint-Louis jouent un rôle non négligeable dans l’économie locale.



Ce secteur attire de plus en plus de jeunes qui, au quotidien, sillonnent les rues et les dépotoirs d’ordures pour récupérer du fer, de l’aluminium, de l’acier et d’autres matériaux réutilisables.



Conscients des risques liés à leur activité, ces acteurs prennent soin de sélectionner les articles collectés afin de s’assurer de leur provenance légale.

Mais malgré leur dynamisme, les ferrailleurs se heurtent à un manque criant de financement.



Ils appellent à un accompagnement institutionnel et financier qui leur permettrait de mieux valoriser leur activité et de contribuer davantage au développement local et national.



