Passation de pouvoir avec Diomaye : Les instructions de Macky à ses hommes

Le Président Macky a dirigé, ce mercredi, le tout dernier conseil des ministres de son magistère. Il a donné à ses collaborateurs des instructions pour la passation de pouvoir.



« En vue de l’installation, dans les meilleures conditions, du nouveau président de la République élu, le chef de l’Etat a demandé au gouvernement, au ministre secrétaire général de la présidence et au ministre secrétaire général du gouvernement de faire prendre toutes les dispositions requises pour assurer notamment la préparation des dossiers de passation de pouvoir », informe le Communiqué du Conseil des ministres, parvenu à Igfm.



Le président Macky Sall a aussi remercié le peuple sénégalais qui lui a fait confiance durant les 12 années à la plus haute fonction de la République. Il a remercié et félicité les partenaires techniques et financiers, l’ensemble des gouvernements, son cabinet, le secrétariat général de la présidence et toutes les personnes civiles et militaires qui l’ont accompagné. « Il a dit sa satisfaction quant au bilan de la mise en œuvre du Pse », renseigne le document.