Pastef/Saint-Louis : le profil du vainqueur des élections primaires

Je suis titulaire d'un DEA en Géographie : Aménagement, Environnement et Développement/ Option : Espaces et sociétés urbaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Au plan professionnel, je suis passé par les Agences régionales de Développement de Saint-Louis et Louga en ma qualité de spécialiste en Système d'Information Géographique ( SIG) et Suivi-Evaluation. Ces expériences m'ont permis de me familiariser avec les outils de planification du développement local notamment en termes de plans: Plan d'Investissement Communal (PIC); Plan Local de Développement (PLD) et d'intégration des SIG dans la prise de décision. En outre, je suis titulaire d'un Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire (CAES) /Option : Histoire-Géographie, de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je sers présentement comme Professeur au Lycée Cheikh Omar Foutiyou TALL de Saint-Louis.