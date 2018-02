Pêche, hévéa, élevage : l'agroécologie mise en avant au Sénégal, Burkina et Côte d'Ivoire

En ce mois de février, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) organisent au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire des ateliers sur l'agroécologie, notamment dans les filières pêche, agriculture et élevage. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet sur trois ans, Promouvoir l’agroécologie par la recherche et la formation en Afrique de l’Ouest (Parfao).



Le projet se décline autour d'une composante formation avec, à la clef, le recrutement et l'accompagnement de 10 doctorants en agroécologie, et d'une composante "interface sciences-société" sous forme d’ateliers réunissant enseignants, chercheurs, étudiants et professionnels des secteurs concernés.



Deux ateliers Parfao ont déjà eu lieu les 1er et 7 février à Dakar sur la thématique pêche, et un troisième devrait se tenir à Saint Louis mercredi sur l'agriculture. A l’issue de ces trois ateliers, un appel à projets permettra de retenir 6 projets qui seront examinées le 9 et 10 mars prochain. Ces projets bénéficieront d’un accompagnement de 6 mois pour leur mise en œuvre, souligne le communiqué.



Ce même dispositif sera déployé en Côte d’Ivoire pour la filière hévéa et au Burkina Faso pour la filière élevage.



Commodafrica.com