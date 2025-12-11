Pêche : le Sénégal produit 448 000 tonnes et en exporte la moitié

Le Sénégal a exporté 230.072 tonnes de poissons en 2024, soit environ la moitié de sa production annuelle qui s’élève à 448.756 tonnes, a indiqué mercredi à Dakar la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Fatou Diouf.





Elle intervenait devant les députés, lors de la séance plénière consacrée à l’examen du projet de budget 2026 de son département.





Mme Diouf a précisé que les Entreprises franches d’exportation (EFE) sont à l’origine de la majeure partie de ces sorties, ajoutant que la situation appelle à une meilleure régulation.



« Il est bien d’exporter pour avoir des devises, mais je considère aussi que le pays doit être approvisionné en certains produits essentiels », a-t-elle souligné.





La ministre a rappelé que les ressources halieutiques constituent un patrimoine national et sont régies par le Code de la pêche, selon lequel elles appartiennent à l’ensemble de la communauté.





Dans le même temps, le Sénégal importe 34.000 tonnes de poissons, a-t-elle déploré, pointant une incohérence dans la gestion de la filière.



« Les espèces de poissons consommés au Sénégal doivent rester au pays », a insisté Fatou Diouf, appelant à un cadre juridique adapté et à une mobilisation des parlementaires pour redresser le secteur.





Contrairement à une idée répandue, la ministre a précisé que la majeure partie des exportations sénégalaises de poisson est destinée non pas à l’Europe, mais à des pays de la sous-région, comme la Côte d’Ivoire et le Mali.



