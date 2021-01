Perte de pélicans juvéniles au Djoudj : des prélèvements envoyés au labo …

Alors que les agents procèdent au décompte des carcasses de pélicans juvéniles morts, des prélèvements ont été envoyés au laboratoire. L’analyse des échantillons devrait permettre d’élucider sur la nature de la contamination. La forte mortalité touche principalement des pélicans juvéniles, selon une source de NDARINFO. Jointe au téléphone par nos soins, la direction du Parc dément les chiffres avancés à travers la presse. Pourtant, des sources conjointes font état de plus d’un millier d’oiseaux.



« Les rumeurs sur une présumée infection de la grippe aviaire ne sont pas fondées puisque les résultats ne sont pas encore connus », signale notre interlocuteur. Il faut noter qu’en plus de l’empiètement et l’étranglement de l’unité écologique par des casiers rizicoles drainant toute sorte de rejets, le Djoudj affronte la propension de végétaux aquatiques. Plusieurs facteurs mettent cette niche écologique en danger.



NDARINFO.COM