Photo polémique : « à part Boubacar SEYE, tous ceux qui sont sur cette image ont quitté Gueum Sa Bop et Bougane »

C’est un Cheikh Sadibou DIOP très remonté qui nous a câblés pour s’interroger sur une photo illustrant un article sur la coalition Gueum Sa Bop. L’ex porte-parole du mouvement fondé par Bougane GUEYE Dani estime que cette photo ne devrait pas être utilisée même pour illustrer un article. Car, indique-t-il, elle ne reflète plus la réalité. A l’en croire, « à part Boubacar SEYE, tous ceux qui sont sur cette image ont quitté Gueum Sa Bop et Bougane ».



Cheikh Sadibou DIOP rappelle avoir démissionné dudit mouvement au mois de juillet dernier. Et avant lui, beaucoup d’autres responsables l’ont fait pour diverses raisons.





WALFNet