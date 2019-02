Pikine: Sonko demande à la jeunesse de marcher sur Palais le 24 février si Macky...

« Le 24 février, si l’élection se passe comme elle se doit, et que c’est Macky Sall qui l’emporte nous allons le féliciter. Mais s’il cherche à voler l’élection, je demande à cette jeunesse de marcher vers le palais et de le sortir du palais ».



C’est ce qu'a demandé le candidat de la coalition Sonko Président lors de leur meeting de clôture, ce jeudi à Pikine. Pour lui, il n’est pas question de jouer avec l’avenir de ce pays.





Poursuivant son discours, il précise : « Nos ressources naturelles doivent revenir dans nos mains. Beaucoup de gens disent que Sonko parle trop du gaz et du pétrole parce que je connais l’importance que cela a pour un pays. C’est ce combat qui est au cœur de notre programme. Je veux que les femmes, les jeunes, les personnes du troisième âge, tous le peuple sénégalais, sache que nous avons notre destin en main. C’est ça le combat de 2019 ».





Dopé par la foule et très confiant Ousmane Sonko: « Partout où je suis passé, les gens se mobilisation jusqu’à 3 heures du matin. Cette jeunesse-là, si elle veut, la page de Macky Sall sera tournée au soir du 24 février 2019. (...) Je vais vous faire une révélation : est-ce que vous savez que nous allons gagner cette élection ?"



SENEWEB