Pillage des eaux en Afrique de l'Ouest : Greenpeace intercepte un navire-citerne transportant de l'huile de poisson

«Il s'agit de grandes entreprises qui dépouillent nos océans et privent nos communautés de pêcheurs et de femmes transformatrices de poissons, de leurs moyens de subsistance. Les avis scientifiques sont clairs, il sera bientôt trop tard. Ces entreprises doivent arrêter maintenant », a fustigé Dr. Aliou Bâ, responsable de la campagne Océans pour Greenpeace Afrique. Greenpeace demande aux importateurs et aux gouvernements de la région, d'agir pour mettre fin à ce commerce nuisible.



En effet, chaque année, plus d'un demi-million de tonnes de poissons sont pêchés dans les eaux d'Afrique de l'Ouest, pour être transformées en farine et en huile de poisson afin de nourrir les poissons d'élevage, le bétail et les animaux domestiques en Asie et en Europe, selon un précédent rapport de Greenpeace Afrique et Changing Markets. Cette quantité de poisson suffirait à nourrir 33 millions de personnes dans une région sujette à une importante insécurité alimentaire, et où les prix du poisson ont grimpé en flèche dans de nombreuses localités, alors que les populations de poissons sont en chute libre, selon le même rapport.



Les chiffres publiés par Greenpeace Afrique indiquent que pour la seule Mauritanie, les exportations de farine de poisson ont augmenté de 16% en 2020, et que les exportations d'huile de poisson vers l'Union européenne ont, quant à elles, augmenté de 6% la même année.



Ce 4 octobre, le navire de Greenpeace Rainbow Warrior a intercepté le navire-citerne Key Sund dans la Manche, au large de la Normandie. Les militants de Greenpeace tenaient une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Cargill, Mowi, Skretting, BioMar : Cette huile de poisson a-t-elle été volée pour vous ? », tandis qu'un système audio diffusait des enregistrements de pêcheurs et de femmes transformatrices de poissons d'Afrique de l'Ouest, qui n'avaient pu se joindre à l'action en raison de la pandémie. Ils promettent de poursuivre leur lutte contre les importateurs de farine et d'huile de poisson, qu'ils accusent de voler les ressources de leur communauté, de menacer leurs emplois et leur accès à une source essentielle de nourriture.



Le même jour, des femmes ont organisé une manifestation sur le site de transformation artisanale de poisson de Mballing à Mbour, pour la faire coïncider avec l'interception du Key Sund par Greenpeace. «Le poisson qu'ils ont utilisé pour produire cette huile, devrait être acheté et vendu sur les marchés locaux », a déclaré Fatou Samba, présidente de l'association des femmes transformatrices de poisson, de Bargny, au Sénégal. «Il pourrait créer des emplois et nourrir les gens dans ma communauté, ou n'importe où en Afrique de l'Ouest. Mais au lieu de cela, il sera utilisé pour nourrir les poissons d’élevage et les animaux en Europe. Il faut que cela cesse, avant que cette source vitale de nourriture et d'emplois ne soit détruite », s’est-elle offusquée.



Soixante-dix pour cent de l'huile de poisson est utilisée pour l’aquaculture, et le secteur européen de cette filière est dominé par quatre grandes entreprises d'alimentation aquacole : BioMar au Danemark, EWOS/Cargill, Mowi et Skretting en Norvège. Selon Greenpeace Afrique, ces sociétés se sont approvisionnées en farine et en huile de poisson de Mauritanie ces dernières années, pour produire des aliments destinés aux saumons d'élevage.



Les scientifiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont souligné «l'urgence de prendre des mesures fortes » pour réduire la quantité de poissons pêchés dans la région, où l'industrie de la farine et de l'huile de poisson menace la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes.



Greenpeace demande aux importateurs de farine et d'huile de poisson, dont EWOS/Cargill, Mowi, Skretting et BioMar, de cesser de s'approvisionner en Afrique de l'Ouest. En outre, les représentants des communautés locales demandent aux gouvernements de la région, d'interdire l'utilisation de poissons propres à la consommation humaine, pour la production d'alimentation animale, et de mettre en place une gestion régionale efficace des ressources en petits poissons pélagiques.



Greenpeace fait également campagne en faveur d'un traité mondial sur les océans, qui permettrait la création de vastes sanctuaires exempts de toute activité humaine nuisible, sur plus d'un tiers des océans de la planète d'ici 2030.



Libération online