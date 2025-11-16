Podor : Le nouveau préfet Amadoune Diop promet rigueur, loyauté et proximité administrative

Le nouveau préfet de Podor, Amadoune Diop, a été officiellement installé dans ses fonctions ce vendredi par le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall. Lors de la cérémonie, il s’est engagé à exercer sa mission avec rigueur, loyauté et diligence, affirmant son attachement à la devise du corps des administrateurs civils : « Servir l’État et non s’en servir ».





Amadoune Diop a réaffirmé sa volonté d’incarner pleinement le représentant direct de l’État, garant de l’ordre public, de la légalité républicaine et du bon fonctionnement des institutions. Il a exprimé sa « très haute considération » au chef de l’État, au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique pour la confiance renouvelée à son égard.





Soucieux de répondre aux attentes des populations, le nouveau préfet a appelé les services déconcentrés et les acteurs locaux à renforcer la proximité administrative. Il a insisté sur la nécessité d’une action collective pour favoriser un développement inclusif du département, fondée sur la discipline, la méthode et la concertation.





Amadoune Diop a également lancé un appel à l’unité, en direction des élus, forces de sécurité, opérateurs économiques, leaders religieux, organisations communautaires ainsi que des associations de femmes et de jeunes, afin de bâtir une dynamique coordonnée et solidaire.





Dans un moment empreint d’émotion, il a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Mactar Diop, saluant un parcours exceptionnel et lui souhaitant une paisible retraite.



