Enquête sur les compteurs Woyofal : la vérité enfin sur la table

La Commission de régulation du secteur de l’Énergie (Crse) a finalisé l’enquête qu’elle avait lancée sur les systèmes de comptage et de facturation de Senelec, à la suite de la polémique soulevée par les compteurs Woyofal. Les conclusions ont été présentées aux autorités, a indiqué jeudi le ministre de l’Énergie, Birame Souleye Diop.





Face à la multiplication des plaintes d’associations de consommateurs dénonçant des factures jugées trop élevées, la Crse s’était autosaisie pour mener une investigation indépendante. L’enquête a porté notamment sur les procédures d’étalonnage, l’installation, l’exploitation, la maintenance et le retrait des compteurs.





Le président de la Crse, Ibrahima Niane, rappelle qu’en 2023, les récriminations d’usagers avaient alimenté des soupçons sur la fiabilité des compteurs et la transparence des tarifs appliqués. « Dans un tel contexte, la Crse ne pouvait rester insensible, compte tenu de son rôle de préservation des droits des consommateurs », a-t-il déclaré.





De son côté, le directeur général de Senelec, Papa Toby Gaye, affirme que les résultats de l’enquête sont « clairs et instructifs ». Il reconnaît que si « les fondamentaux techniques de la facturation sont solides », des « écarts opérationnels » demeurent et doivent être corrigés rapidement. Pour lui, ces constats constituent « une opportunité de transformation » visant une facturation « juste, transparente et compréhensible ».





Les conclusions détaillées de l’enquête n’ont pas encore été rendues publiques.





