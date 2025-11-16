Climat : le Sénégal et la Norvège signent un accord bilatéral sur l’article 6.2 de l’Accord de Paris

En marge de la COP 30 qui se tient à Belém, au Brésil, le Sénégal et le Royaume de Norvège ont conclu ce samedi un Accord de coopération bilatérale portant sur la mise en œuvre de l’article 6.2 de l’Accord de Paris, a annoncé le ministère sénégalais de l’Environnement dans un communiqué.





La signature s’est déroulée en présence du ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, et de son homologue norvégien du Climat et de l’Environnement, Andreas Bjelland Eriksen.





Cet accord vise à renforcer la coopération climatique entre les deux États, sur la base des principes de transparence, d'intégrité environnementale, d’additionnalité et de développement durable.



Il prévoit des actions concrètes telles que le développement des énergies renouvelables, le financement de l’adaptation et le soutien aux mécanismes de marché carbone.





Sous la conduite du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko, le Sénégal affirme sa volonté de mener une transition énergétique ambitieuse, appuyée par des politiques fortes en matière de sobriété carbone, de reforestation, de gestion durable des terres et d’efficacité énergétique.





Le ministre sénégalais a salué l'engagement de la Norvège ainsi que le soutien du Ministère des Affaires étrangèresnorvégien et du GGGI (Global Green Growth Institute), affirmant l’ambition du Sénégal d’assurer une mise en œuvre exemplaire de cet accord, qui ouvre la voie à de nouvelles initiatives de coopération climatique.





