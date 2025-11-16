Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Randonnée pédestre : Diomaye Faye marche avec l’Armée

Dimanche 16 Novembre 2025

Randonnée pédestre : Diomaye Faye marche avec l’Armée

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des Armées, a pris part dimanche matin à la randonnée pédestre clôturant la Semaine des Forces armées, organisée cette année sur le thème : « Les Forces armées, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ».
 

Accompagné du ministre des Forces armées, du Chef d’État-major général des Armées et d’autres autorités militaires, le chef de l’État a participé à cette marche de cohésion, tenue en présence de militaires, paramilitaires et acteurs de la sécurité engagés dans la préparation des JOJ Dakar 2026, premier rendez-vous olympique accueilli sur le continent africain.
 

Désormais inscrite dans l’agenda républicain, cette randonnée se tiendra chaque premier dimanche suivant la Journée des Forces armées. Elle vise, selon les autorités, à promouvoir la discipline, l’endurance, l’esprit de corps et la proximité entre les forces de défense et de sécurité, appelées à jouer un rôle central dans l’organisation, l’accueil et la sécurisation de l’événement sportif mondial.
 

La Présidence de la République a salué une initiative renforçant les liens entre l’Armée et la population, tout en rappelant la contribution des Forces armées à la stabilité, à la souveraineté et au rayonnement du Sénégal.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.