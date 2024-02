Podor : les meilleurs agriculteurs de la campagne hivernale honorés

La récompense des exploitants vise à susciter l’émulation agricole dans la zone. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du Le Projet de développement de la chaîne de valeur riz (PDCVR). À cette occasion, les trois meilleurs GIE, meilleures productrices et producteurs, jeunes agriculteurs ont été honorés devant leurs paires, dans une ambiance festive au cours de laquelle le potentiel du Fouta a été mis exergue.



Le DGA de la SAED a profité de l’occasion pour magnifier l’apport de la République de Corée du Sud dans l’atteinte des objectifs d’autosuffisance en riz.



Ce pays « a investi plus de 20 000 000 de dollars dans la vallée du fleuve Sénégal, à travers différents projets ayant permis la création et la réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles, la dotation en équipements, la construction de centres de services et de magasins, la formation des producteurs. Cet appui important montre, à suffisance, les excellentes relations qui lient nos deux états et matérialisés par la KOÏCA qui reste un partenaire privilégié du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire de façon générale et de façon particulière la SAED dans la vallée », a déclaré Amadou , en marge de la cérémonie.



Il a par ailleurs souligné les importantes actions menées par le PDCVR II exécuté pour une durée de 5 ans et financé par Séoul pour un montant de 11 000 000 de dollars.



Ce programme « entre dans le cadre du renforcement de la contribution à la politique inscrite par son excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, pour l’atteinte de l’autosuffisance en riz, programme sur lequel notre pays s’est résolument engagé », a-t-il ajouté.