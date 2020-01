Polémique 3e mandat : « La réponse du Président Sall n'honore pas la démocratie sénégalaise » (Ngouda Mboup)

Professeur Ngouda Mboup est formel: Macky Sall exerce son second et dernier mandat. Le juriste et constitutionnaliste a déploré la réponse ambiguë du président Macky Sall sur cette question, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier.



« Actuellement, en droit sénégalais, il n’y a aucune disposition qui permet au président Sall de faire un mandat de plus », tranche d’emblée Ngouda Mboup dans un entretien à l’As quotidien.



Avant d’ajouter : « La réponse surprenante et ambigüe du président Macky Sall n’honore pas la démocratie sénégalaise. Elle plonge bien l’observateur avisé dans une inquiétude consécutive à deux constats : d’une part, il connaît exactement la disposition qui régit actuellement (article 27) le mandat en cours : parce que les dispositions en vigueur affirment expressément qu’en aucun cas nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ; d'autre part, la loi nouvelle, consécutive à la forme constitutionnelle 2016-10 du 5 avril 2016, est frappée de l'effet immédiat (faute de dispositions transitoires) qui prend en compte la situation antérieure qui conférait un début d'exécution du mandat de sept ans du président en fonction (…) » explique-t-il.



Pour ensuite conclure : « Du point de vue constitutionnel, cette réponse n’a aucune valeur juridique et il faut considérer que le président exerce son second et dernier mandat ».