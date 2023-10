Politique : Amadou BA en opération de charme à Saint-Louis

Le Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) visite la ville tricentenaire à partir de ce jeudi. Une prospection de trois jours aux relents d'une opération de charme à quelques mois de l'ouverture de la campagne électorale. C'est le service de Com qui annonce la couleur avec un communiqué bardé de projets et de réalisations sous l'ère de Macky Sall pour la vieille ville.



" Au cours de cette importante visite, le Chef du Gouvernement va rencontrer plusieurs acteurs de secteurs stratégiques de la région qui bénéficie d’un volume impressionnant d’investissements depuis l’arrivée au pouvoir du Président Macky SALL", lit-on dans le communiqué du bureau d'information gouvernementale.



La mission du PM est claire : prendre de l'avance sur les détracteurs du pouvoir et remobiliser une mouvance présidentielle qui peine à se remettre de sa défaite cuisante face à une opposition de plus en plus imposante.



Les promesses d'assainissement de Pikine en attente



La derniére visite du PM à NDAR remonte au 15 mai 2023. Des fermes engagements ont été pris à cette occasion pour la poursuite du projet d'assainissement. Mais le programme est toujours bloqué. " Je verrai avec les ministres concernés qu'elle est la situation juridique administrative et en tirer toutes les conclusions", avait-il dit. " Cohabiter avec des eaux usées est difficile", avait reconnu le chef du Gouvernement. Il avait alors promis que "toutes les dispositions seront prises pour que les travaux soient repris dans les meilleurs délais".