Pollution de l'Usine Chinoise Sea Production : les populations regrettent le mutisme du maire Arona SOW (vidéo)

Les populations de Keur BARKA, Mbambara, Dièle Mbame et environs exigent la fermeture définitive de l’usine chinoise Sea production. En marge d’un forum avec GREEN PEACE Afrique, elles ont déploré le mutisme du maire de la Commune de GANDIOL Arona SOW. « L’installation de filtre ne regela pas le problème. Les désastres que nous ne percevons pas sont encore plus importants », ont-ils laissé entendre ». « À l’exception de l’édile de la localité, toutes les autorités de la zone ont été saisies », renseigne Amina DIA, membre du collectif pour la défense des populations. « Arona SOW n’est pas venu et n’a pas réagi », dit-elle très en verve.