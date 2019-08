Pollution de l’Usine chinoise de Mbambara : les riverains excédés !

Les populations des villages de Bountou NDOUR, Keur BARBA et NGAYNA ont encore manifesté, mercredi contre l’usine chinoise SEA PRODUCTION, implantée à MBAMBARA . Cette unité de production de farine de poisson pollue gravement l’air en plus de déverser des restes de poisson décomposés sur ses alentours, selon les manifestants.



« Nos enfants sont malades à cause de l’odeur nauséabonde qu’ils respirent à longueur de jour », dénoncent-ils, en faisant part d’une « situation douloureuse et terrible » à laquelle ils font face. « À cause de cette usine, nous avons passé la Tabaski dans des conditions extrêmement difficiles », ont-ils confié.



Pourtant, après une première fermeture en vue de se conformer aux normes environnementales, l’Usine avait annoncé la mise en place de filtre pour mettre un terme au calvaire olfactif. Les rejets infects laissent croire quel le dispositif promis (très couteux) n’a pas été mis en place.



Les populations excédées invitent les autorités à fermer définitivement la structure industrielle pour mettre fin à l’injustice.



NDARINFO.COM