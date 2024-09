Pool judiciaire et financier : Voici la liste des 27 magistrats

Dans le cadre des efforts de reddition des comptes et de lutte contre la corruption, le pool judiciaire financier sénégalais se renforce avec une équipe de 27 magistrats hautement qualifiés. Cette équipe, composée de membres du Parquet, du Collège des juges d’instruction, ainsi que des Chambres de jugement et d’accusation financière, joue un rôle déterminant dans la gestion des affaires financières complexes qui touchent la nation.



Membres du Parquet près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar :



El Hadji Alioune Abdoulaye SYLLA, Procureur de la République financier

Ablaye DIOUF, Procureur de la République financier adjoint

Ibrahima FAYE, Substitut du Procureur de la République financier

Harouna SOW, Substitut du Procureur de la République financier



Membres du Collège des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar :



Idrissa DIARRA, Président du Collège des Juges d’instruction financier

Massaer SARR, Juge d’instruction financier

Babacar DIOP, Juge d’instruction financier

Mouhamadou Ndéné NDIR, Juge d’instruction financier

Moustapha FALL, Juge d’instruction financier

Nelly Secko DIENG, Juge d’instruction financier



Membres de la Chambre de jugement financière au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar :



Papa Mohamed DIOP, Président de la Chambre de jugement financière

Mamadou Yakham KEITA, membre

Mor LO, membre

Ousseynou SY, membre

Ngor DIOP, membre

Aissétou KANTE FAYE, membre



Membres de la Chambre d’accusation financière de la Cour d’Appel de Dakar :



Mamady DIANE, Président de la Chambre d’accusation financière

Alioune SALL, membre

Tahir KA, membre

Abdoul Aziz BARO, membre

Samba NDIAYE, membre

Adji Mame Bousso GUEYE, membre



Membres de la Chambre des appels financiers de la Cour d’Appel de Dakar :



Anta NDIAYE DIOP, Présidente de la Chambre des appels financiers

Mamadou DIALLO, membre

Thierno NIANG, membre

Fatou Binetou CISSOKHO, membre

Fall Babacar SY, membre



Ces magistrats, répartis dans diverses instances judiciaires, ont pour mission de traiter les affaires financières complexes et d'assurer que la justice soit rendue dans des affaires de détournements, de fraudes et autres infractions financières. Leur engagement est essentiel pour garantir la transparence et la reddition des comptes au Sénégal, un pilier dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques.



Avec Le Soleil Digital