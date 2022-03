Pour exiger le reprise des travaux de la voie interne : Les étudiants de l'UGB maintiennent leurs 120 heures de "JST" renouvelables décrétées lundi

La Coordination des Etudiants de Saint-Louis (CESL), ne décolère pas. En effet, ses membres sont au regret de constater l’attitude "irresponsable" des autorités face aux problèmes des étudiants particulièrement celle du Directeur du CROUS. C'est le Président de Séance de la Coordination d'étudiants qui l'a fait savoir. Lui et ses camarades ont décrété 120 heures de journées sans tickets renouvelables pour exiger la reprise des travaux de la voirie interne. Ils s'insurgent contre le manque de volonté de leurs autorités à diligenter cette vieille doléance ainsi que leur incapacité à faire bouger les choses.



"Au lieu de chercher à satisfaire cette revendication, la Direction du CROUS préfère mettre en mal la CESL avec sa base en allant jusqu’à remettre en cause la nature et la cohérence de son décret", a regretté Ousmane Gueye, Président de Séance de la CESL. Il a tenu à rappeler que l’entreprise en charge des travaux a quitté le campus le 5 février passé et depuis lors, elle a tapé toutes portes pour savoir l’origine de cet arrêt systématique des travaux.



"Cependant, a-t-il précisé, il a fallu un décret de 48 heures de JST non Renouvelables en guise d’alerte pour que l’autorité réagisse. Ce qui a donné les rencontres du 7 et 10 mars entre la CESL, le Représentant du Recteur, de l’Ageroute, de l’entreprise chargée des travaux et de la direction du CROUS. Les exigences des étudiants étaient axées sur la reprise des travaux de la voirie interne et la mise en place d'un comité de suivi. La CESL a tenu également à rappeler qu’elle a d’autres questions aussi capitales que celles qui sont dans le protocole d’accord.



Il s'agit de la question des bâtiments pédagogiques et celle des logements sociaux restent toujours préoccupantes. Sans oublier la question de l’eau relatée dans le communiqué du CROUS qui demeure toujours un calvaire pour l’étudiant sanarois. Toutefois, la CESL a demandé à l’État de Sénégal par le biais de son ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement de prendre cette question de la voirie interne au sérieux avant que la situation ne dégénère.



NdarINFO