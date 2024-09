Pour un processus électoral équitable : l'opposition lance son bouclier " anti-fraude"

Une plateforme dénommée Alliance pour la transparence des élections (ATEL) regroupant des personnalités se réclamant de l’opposition a été officiellement mise sur pied, jeudi, à Dakar.



Une centaine de personnalités politiques ont signé la charte fondatrice de cette structure dont l’objectif est de lutter pour une processus électoral transparent et équitable.



L’Alliance pour la transparence des élections (ATEL) est une structure de concertation et de réflexion qui compte mener la bataille sur le terrain pour que les élections législatives du 17 novembre prochain, a expliqué Khalifa Sall, candidat malheureux à l’élection présidentielle du 24 mars dernier.



Il intervenait lors de la conférence de presse de lancement de la plateforme en présence de signataires de la charte fondatrice de l’ATEL.



Les membres de cette nouvelle alliance ont déploré, lors de cette rencontre avec les journalistes, l’absence de concertations sur le choix de la date de la tenue des élections législatives anticipées.



Depuis l’adoption du code électoral consensuel de 1992, le Sénégal a acquis une précieuse expérience dans l’organisation d’élections paisibles avec des résultats acceptés par les parties prenantes, ont souligné les membres de cette plateforme dans une déclaration lue devant les journalistes.



Ils estiment que rien ne peut justifier une atteinte à cette longue tradition de concertation et de consensus en insistant sur le fait que l’organisation d’un scrutin n’est pas l’apanage du seul parti ou de la coalition au pouvoir.



‘’La Constitution exige l’implication de toutes les parties prenantes’’, ont-ils rappelé.



La quasi-totalité des personnalités politique se réclamant de l’opposition ont signé l’acte fondateur de Alliance pour la transparence des élections.



L’ATEL a ainsi été lancée alors que la Direction générale des élections (DGE) a annoncé que les opérations en vue des élections législatives du 17 novembre vont démarrer le lundi 23 septembre.



