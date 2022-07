Pour vendre son image à l'international, Macky va débourser mensuellement près de 10 millions FCFA

9 millions 750 mille francs. C’est la somme que Macky Sall va dépenser, durant trois mois, pour promouvoir son image à l’international et travailler au rayonnement de la diplomatie sénégalaise, renseigne Jeune Afrique. C’est la société Mercury Public Affairs, basée à New York, qui lui fournira « des conseils en stratégie, en relations gouvernementales, [des services] de lobbying et de relations publiques », selon une déclaration de lobbying récemment rendue publique, ainsi que le prévoit la loi aux États-Unis.



L’hebdomadaire précise que Mercury interviendra en tant que sous-traitant pour Kirjas Global Ltd, une société – bulgare cette fois-ci – spécialisée dans la fourniture de « conseils géopolitiques et stratégiques aux chefs d’État et de gouvernement”.



Pour rappel dans un communiqué exploité par Seneweb,jeudi,(www.seneweb.com/news/Politique/ldquo-contrat-de-lobbying-pour-un-3eme-m_n_383410.html), Kirjas s’est exprimé pour dire que le contrat passé avec Dakar n’avait « absolument rien à voir avec l’agenda politique au Sénégal dans les années à venir, mais tout à voir avec la protection et la promotion des intérêts du peuple sénégalais ». « Le travail de Mercury, a-t-il ajouté, est de faciliter l’organisation d’événements liés à la transition énergétique […], ainsi qu’à la muraille verte et à la justice climatique »



Les missions de Kirjas Global Ltd incluent, entre autres, de renforcer le soutien au Plan Sénégal Émergent.