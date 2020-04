Pourquoi une telle cabale ? Par Ngoné THIOUNE

Au moment où le Maire de Saint-Louis, par ailleurs ministre du Développement communautaire et de l’équité territoriale, Mansour Faye est en train de recevoir de façon presque quotidienne, des appuis venant de différentes organisations structurelles ou fédérées de Saint-Louis, pour venir à bout de la pandémie du covid19. Je m’étonne de constater une cabale orchestrée et aussi bien planifiée pour stopper de façon insidieuse les actions de haute portée sociale à lui instruites par son excellence le Président Macky Sall.



Cette levée de boucliers de politiciens hostiles à la solidarité nationale ne cache-t-elle pas des desseins inavoués ?



Comme le disait si bien Joseph Ki Zerbo : « il faut que nous cessions de dormir sur la natte des autres».



Il y a nécessité de revoir certaines critiques nihilistes et infondées qui, à défaut de saper le moral de celui qui s’est mué en soldat exécuteur de taches nobles et salvatrices, risquent de lasser une population très avertie pour comprendre que la politique n’est pas si avilissante pour freiner un élan qui apportera du baume au cœur de ces braves hommes et femmes éprouvés.



Continuez M. Le Maire ! M. Le Ministre !

Ne gaspillez pas cette énergie potentielle qui va nous inciter à vous accompagner.

Vous n’êtes pas un problème, vous êtes en train de nous trouver des solutions. De grâce, ne vous retournez pas !



Madame Ngoné Thioune

Conseillère municipale

Responsable politique APR Saint-Louis