Praia : Deux rescapés de la pirogue de Fass Boye évacués d'urgence

Parmi les rescapés secourus par la marine cap-verdienne, de la pirogue partie de Fass Boye le 10 juillet 2023, il y en avait 6 dans un état grave et admis en soins intensifs. D'après le président de l'Association des Sénégalais du Cap-Vert, Médoune Ndiaye, qui s'est confié au journal Le Quotidien, deux d'entre ces jeunes ont été évacués à Praia, dans un état critique. Les quatre sont finalement tirés d'affaire et sortis de l’hôpital de Sal depuis mardi dernier.



Toujours selon Médoune Ndiaye, trente-deux (32) autres rescapés sont hébergés dans un lycée local où ils sont pris en charge. Sept (7) corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital de l’île de Sal. Les autorités capverdiennes restent à l’écoute du gouvernement sénégalais pour un éventuel rapatriement. Le journal informe que l’Ambassadeur du Sénégal au Cap-Vert est attendu sur place mardi prochain pour suivre la situation.



La pirogue partie le 10 juillet de Fass Boye avait à son bord 101 passagers. Après 20 jours de navigation, 56 seraient morts de faim, et auraient été jetés par-dessus bord, selon nos confrères. Les jeunes de ce village de pêcheurs ont exprimé leur colère contre les autorités en procédant à des saccages mardi dernier. Les Forces de défense et de sécurité sont intervenus et ont procédé à plusieurs arrestations.