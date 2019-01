Le Conseil Constitutionnel a affiché la liste définitive des candidats devant participer à la présidentielle de ce 24 février 2019. Ce sont donc Macky Sall, Idrissa Seck, Oumane Sonko, Issa Sall et Me Madické Niang qui prendront part à la Présidentielle de 2019. Khalifa Sall et Karim Wade n’y prendront pas part.



