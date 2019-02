Présidentielle 2019 : L’hommage vibrant de Macky Sall aux autorités religieuses

La ville sainte de Mame El Hadji Malick Sy, Tivaouane, a été la localité où le président sortant Macky Sall a rendu un vibrant hommage aux autorités religieuses du Sénégal, toute confession confondue. Le président de la Coalition présidentielle, Benno bokk yakaar, a entamé ses propos par des salutations adressées au Khalife général des Tidianes.



‘’À Tivaouane, je voudrais rendre hommage à tous les foyers religieux. J’estime que dorénavant, le président doit être plus près des foyers religieux. Ces foyers qui constituent les piliers de ce pays. Je me considère comme membre à part entière de chaque foyer du Sénégal’’, a dit le président Macky Sall. Celui-ci d’en profiter pour magnifier tous les services rendus par nos guides religieux. Et ce, devant les populations de la cité religieuse de la communauté des Tidianes qui étaient venus nombreux au meeting.



‘’Au Sénégal, c’est grâce à nos autorités religieuses que nous échappons au terrorisme et au fondamentalisme religieux. Nous savons tous que l’Islam promeut la paix. Et c’est grâce à eux, si on applique notre religion sans heurts ni violences. Je vous promets, aujourd’hui comme demain, de travailler pour le pays et de tout faire pour le protéger’’, s’est engagé Macky Sall.