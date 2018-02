Présidentielle 2019 : Me Mame Adama Guèye candidat

Nous vivons une époque de remises en question, de contestations de l’ordre établi, de questionnements, d’incertitudes et de doutes quant aux perspectives d’avenir. Le printemps arabe, le 23 juin au Sénégal, la révolution au Burkina Faso et les votes contestataires dans de nombreux pays constituent des manifestations évidentes de mutations socio-politiques majeures. Les changements politiques consécutifs aux contestations n’ont malheureusement pas fait bouger les lignes et maintiennent un statu quo qui ne profite qu’aux professionnels de la politique.



Beaucoup de citoyens particulièrement les jeunes sont tentés de céder au découragement ou de renoncer à participer au processus électoral. Il faut se rendre à l’évidence, la politique est le seul moyen de changer le cours des choses. Puisque la politique est incontournable pour provoquer les ruptures nécessaires, il faut se résoudre avec détermination à changer la pratique politique.



C’est pourquoi nous avons décidé de fonder le mouvement citoyen Sénégal Bou Bess afin de faire en sorte que la politique soit inspirée par les aspirations des citoyens. Le temps est venu de donner la parole aux citoyens. Le temps est venu de faire parler la compétence et l’expertise. C’est indispensable pour la simple raison que si la pratique politique peut donner le pouvoir, elle ne garantit pas la compétence de ceux qui accèdent au pouvoir. Contester, remettre en question, c’est bien. C’est encore mieux de proposer, d’inspirer le changement et de participer à provoquer les ruptures indispensables qu’appelle la situation. Nous offrons cette plateforme comme réceptacle de vos réflexions et idées qui feront progresser notre pays. Toutes les idées sont bienvenues. Sachons nous écouter, soyons tolérants et restons positifs pour notre bien commun qu’est le Sénégal. Nous ferons de vos idées notre source d’inspiration pour nourrir notre engagement citoyen exclusivement dédié à l’intérêt général.