Présidentielle 2019 : Pourquoi Macky SALL a été battu à Bopou THIOR ?

Bopou Thior est seul centre de vote que le président Macky SALL a perdu lors de la présidentielle à Saint-Louis. L’ile mythique, plus ancienne que celle Ndar, a porté son choix sur le candidat du Pastef, Ousmane SONKO avec un large score. Un fait qui ne surprend guère compte tenu des appels de détresse sans réponses lancées insulaires à l’endroit des autorités locales, notamment au ministre de l'hydraulique et de l'Assainissment.



À moins de 2 kilomètres de l’ile et de la Langue de Barbarie, cette localité de près de 500 habitants sombre dans un profond désespoir. Depuis le gouvernement de SENGHOR, aucune infrastructure de base n’y a été installée. Elle ne dispose pas d’eau portable et de l’électricité. Les jeunes sont contraints à l’exode en Mauritanie et les femmes, oubliées des programmes de financement, souffrent le martyre en silence.



Pour étancher leur soif, les populations se rendent traverser le fleuve pour remplir leurs bidons dans des pirogues. L’ile ne dispose également d’aucune structure de santé.



Ousmane SONKO est, en effet, le seul candidat qui a évoqué les dures conditions de vie de ces habitants. Il avait exprimé sa solidarité envers eux, lors meeting de campagne sur la place Faidherbe. Une marque d'attention qui a fortement touché ces concitoyens.



Dans ce documentaire de NDARINFO, une femme révèle avoir accouché trois fois dans une embarcation de fortune en allant donner la vie à l’hôpital régional de Saint-Louis.