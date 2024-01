Présidentielle 2024 : Djibril SAKHO nommé mandataire départemental titulaire du Pds

Le responsable du Parti Démocratique Sénégalais a été réconforté dans sa posture à travers une circulaire signée par le mandataire national de la coalition Karim 2024, Magatte SY. Il a été promu mandataire départemental à Saint-Louis pour la présidentielle et « devra représenter le candidat Karim WADE et sa coalition, chaque fois que de besoin, auprès des autorités administratives compétentes ».



Il est chargé de déposer la liste des plénipotentiaires dans les communes relevant du département.



« Je remercie le frère Secrétaire Général Me WADE et notre candidat Karim Meissa WADE pour la confiance renouvelée. Je félicite le coordinateur national pour l'excellent travail qu'il est en train d'abattre et je félicite également tous les mandataires et les exhorte à donner le meilleur d'eux même pour l'accomplissement de notre projet commun : faire de Karim WADE le 5e président de la République du Sénégal », a déclaré M. SAKHO réagissant à sa nomination.