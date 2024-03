Présidentielle 2024 : la campagne électorale démarre le 10 mars

La campagne électorale pour la présidentielle 2024 démarre le 10 mars, a-t-on appris. Elle se terminera le 22 mars à 00 heures. Rappelons que la date du scrutin est fixée au 24 mars et un décret convoquant le corps électoral a été publié par la présidence de la République.



Le conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) annonce qu’en perspective de la présidentielle du 24 mars 2024, le temps d'antenne à la Radio et à la Télévision publiques, mis à la disposition des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, est de trois 3 minutes par jour et par candidat, du dimanche 10 mars 2024 à 00 heure au vendredi 22 mars 2024 à minuit.



La première émission réservée aux candidats à l'élection présidentielle sera diffusée le dimanche 10 mars 2024 et est produite à partir des seules déclarations des candidats.



L'enregistrement de la première déclaration de campagne des candidats est fait obligatoirement dans les studios de la RTS, le vendredi 8 et le samedi 9 mars 2024 suivant l'ordre de tirage retenu par le CNRA en présence des mandataires des candidats et le planning horaire fixé par la RTS et remis aux mandataires des candidats.



Les émissions relatives à la campagne électorale pour le premier tour sont diffusées en deux tranches, tous les jours : la première à partir de 18h40, la deuxième à partir de 20h40.



