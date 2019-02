Présidentielle : Dooley Yaakaar savoure ses" scores extraordinaires" à Ross-Béthio (vidéo)

« Lors des dernières élections, BYY avait 42 % dans la Commune et 51% dans département », a rappelé Mansour FAYE, le président du mouvement. « Par le travail et par l’effort, suivant les orientations de notre candidat SALL qui nous avait demandé de privilégier les visites de proximité et de partager les éléments de bilans, nous avons pu obtenir un score de 64% », a renseigné M. NDIAYE.



« Ce taux n’a pas été atteint depuis une dizaine d’années », a-t-il indiqué, en précisant que cette performance « cristallise beaucoup d’efforts, d’énergies et d’espoir ».



Dooley Yaakar jubile par ailleurs avec l’adhésion massive des populations de Ndiorno à sa dynamique. Un quartier que le pouvoir n’a pas gagné depuis 2012. Des actions de sensibilisation menées dans la commune et ses envions ont, en effet, permis d’apaiser les frustrations nourries par certaines notabilités à l’endroit du parti pouvoir.



« Il ne s’agissait pas de les débaucher parce que ce sont des humaines et des personnes dignes. Il fallait les écouter, les comprendre et les impliquer », a expliqué l’expert financier.



« Nous avons fait exploser tous les verrous pour atteindre un résultat historique. Jamais, un parti au pouvoir n’a gagné avec un tel score au niveau de la Commune », a dit le président NDIAYE.



