Présidentielle de 2012 : Cheikh Bamba Dièye, candidat si…

Le conseil national des jeunes du Fsd/Bj a investi Cheikh Bamba Dièye à la course pour la présidentielle de 2012. C’était lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi.



Ce que le leader de ce parti a accepté, mais avec un certain nombre de conditions. « Je suis candidat à la présidentielle de 2012 si Bennoo Siggil Senegaal (une coalition de l’opposition à laquelle le Fsd/Bj est membre) continue à chercher un candidat unique », répond ainsi Cheikh Bamba Dièye, considéré comme jeune et visionnaire et qui « comprend » déjà les problèmes du Sénégal.



Aussi, Cheikh Bamba Dièye pose les critères de patriotisme, de probité … pour ce ou cette candidat(e) de Bennoo Siggil Senegaal. « Même si Bss désigne un candidat, il faut qu’il réponde aux critères de patriotisme, de probité dans la gestion des affaires publiques et consensuel ».



Par ailleurs, le nouveau bureau du Conseil national des jeunes du Fsd/Bj a monté une cellule de veille contre la candidature de Me Wade, candidature jugée « anticonstitutionnelle ».



Le Conseil national du Fsd/Bj s’est prononcé sur l’actualité politique surtout celle relative au découpage administratif. Et c’est pour le qualifier de « coup d’Etat ».



Ferloo.com