Présumée brouille avec Mansour FAYE : Mary Teuw NIANE brise le silence (audio)

Invité de l’émission le Grand Jury de la RFM, Mary Teuw NIANE a passé en revue les grands en enjeux de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation au Sénégal. Il s’est prononcé par ailleurs sur la présumée crise qui se serait installée entre son camp et celui de Mansour FAYE.



Interrogé par notre confrère Mamoudou Ibra KANE sur une sortie à travers laquelle le maire de Saint-Louis s’était proclamé « patron » de l’Alliance pour la République (APR) à Saint-Louis, l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger rétorque : « je ne m’occupe pas de cela. Je m’occupe d’une chose, c’est de nous battre pour que le score qu’on a eu aux élections législatives qui est de 41% soit renforcé et que nous ayons la majorité absolue au soir du premier tour de la présidentielle de 2019 ».



« Je ne connais pas de problèmes entre Mansour FAYE et moi. C’est un petit frère à moi », a-t-il ajouté. « Je suis l’un des rares ministres à ne pas être élu dans une quelconque assemblée. Cela signifie que nous nous sommes toujours battus pour faire élire les autres. Nous n’avons pas de difficultés à ce niveau », a-t-il noté.



