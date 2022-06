Prévalence du Sida : Saint-Louis est à la 4e place

Quid des décès liés au VIH? Les estimations de l’enquête font état d’environ 1024 décès liés au VIH en 2021. Les décès ont subi une légère baisse entre 2020 et 2021 passant de 1167 à 1024 (Spectrum ONUSIDA, 2021).



L’épidémie du sida est d’ampleur modérée et en déclin dans le pays. Les dernières estimations du Spectrum 2021 montrent une baisse progressive de la prévalence chez les 15-49 ans depuis 2005 passant de 0,75 % à 0,32 %. Au Sénégal, 0,4 % des femmes et 0,3 % des hommes de 15-49 ans sont positifs au VIH (Spectrum, ONUSIDA 2021).



Selon les estimations Spectrum, au Sénégal en 2021, le nombre de PVVIH (adultes et enfants) est estimé à 40 277 personnes dont près de 21 703 femmes et 3 957 enfants de moins de 15 ans.



Prévalence du VIH chez les populations clés



La prévalence du VIH chez les femmes professionnelles du sexe connait une baisse régulière depuis 2010 avec des prévalences respectives de 18,5 % (2010), 6,6 % (2015) et 5,8 % en 2019 (ENSC, 2010, 2015, 2019).



La prévalence du VIH chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes (HSH) a augmenté entre 2014 et 2017 passant de 17,8 % à 27,6 % (ELIHoS, 2014, ECHSH, 2017).



Les résultats de cette dernière enquête (ECHSH, 2017) montrent une variation de la prévalence selon les sites. Les prévalences les plus élevées sont observées au niveau des sites de Dakar (49,6 %) ; Diourbel (34,8 %) ; Mbour (32,7 %) ; Saint-Louis (30,3 %), Louga (29,3 %).



L’estimation de la taille des consommateurs de drogues injectables (CDI), obtenue à partir du pourcentage d’utilisateurs de drogues chez les hommes et les femmes âgés de 18 ans et plus fait état de 6 714 CDI en 2021.